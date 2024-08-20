У большинства россиян есть неудачный опыт работы — исследование
10:05 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян признались в наличии записей о неудачном опыте работы в трудовой книжке, почти 20% скрывают эти сведения от работодателей. Четверть опрошенных в свою очередь предложили решить эту проблему внесением посещения профессиональных мероприятий, повышающих квалификацию, в рабочий стаж, следует из исследования образовательного пространства «Дом полимеров» на ВДНХ и «Зарплаты.ру», которое есть в распоряжении ТАСС.
Согласно документу, больше половины россиян (57%) имеют неудачный опыт работы, отраженный в трудовой книжке, а каждый шестой (18%) привык скрывать его от потенциальных работодателей, умалчивая в том числе об увольнении за нарушение Трудового кодекса.
«Как правило, провалом жители страны готовы назвать увольнение по статье Трудового кодекса (43%), скандал с бывшим работодателем (40%), срок работы до 6 месяцев (37%), сплошные неудачи на предыдущем месте (21%) и отсутствие успехов или экстраординарных кейсов, которыми можно было бы гордиться (18%)», — говорится в результатах исследования.
Решить проблему с неудачным стажем, по мнению подавляющего большинства опрошенных (67%), можно с помощью посещения профильных мероприятий и внесения их в резюме.
«Каждый четвертый (27%) убежден, что часы, проведенные на специализированных лекциях и мастер-классах должны восприниматься на уровне опыта работы, а резюме такого кандидата будет лучше восприниматься работодателем (68%)», — следует из статистики.
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