У большинства россиян есть неудачный опыт работы — исследование

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян признались в наличии записей о неудачном опыте работы в трудовой книжке, почти 20% скрывают эти сведения от работодателей. Четверть опрошенных в свою очередь предложили решить эту проблему внесением посещения профессиональных мероприятий, повышающих квалификацию, в рабочий стаж, следует из исследования образовательного пространства «Дом полимеров» на ВДНХ и «Зарплаты.ру», которое есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, больше половины россиян (57%) имеют неудачный опыт работы, отраженный в трудовой книжке, а каждый шестой (18%) привык скрывать его от потенциальных работодателей, умалчивая в том числе об увольнении за нарушение Трудового кодекса.

«Как правило, провалом жители страны готовы назвать увольнение по статье Трудового кодекса (43%), скандал с бывшим работодателем (40%), срок работы до 6 месяцев (37%), сплошные неудачи на предыдущем месте (21%) и отсутствие успехов или экстраординарных кейсов, которыми можно было бы гордиться (18%)», — говорится в результатах исследования.

Решить проблему с неудачным стажем, по мнению подавляющего большинства опрошенных (67%), можно с помощью посещения профильных мероприятий и внесения их в резюме.

«Каждый четвертый (27%) убежден, что часы, проведенные на специализированных лекциях и мастер-классах должны восприниматься на уровне опыта работы, а резюме такого кандидата будет лучше восприниматься работодателем (68%)», — следует из статистики.