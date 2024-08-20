Из Ливана по Израилю выпущено 55 ракет, в ряде районов начались пожары

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия зафиксировала перелет на территорию Израиля 55 выпущенных из Ливана ракет. Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что часть запусков была перехвачена системой ПВО, а остальные снаряды упали в незаселенной местности.

В ряде районов на севере Израиля в результате падения ракет возникли пожары, над тушением которых в настоящее время работают пожарные и спасательные службы, говорится в сообщении.