0
0
0
НОВОСТИ

Из Ливана по Израилю выпущено 55 ракет, в ряде районов начались пожары

10:32 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия зафиксировала перелет на территорию Израиля 55 выпущенных из Ливана ракет. Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что часть запусков была перехвачена системой ПВО, а остальные снаряды упали в незаселенной местности.

В ряде районов на севере Израиля в результате падения ракет возникли пожары, над тушением которых в настоящее время работают пожарные и спасательные службы, говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 20.08.2024
Атакой на Курскую область Киев ослабил свои позиции на востоке Украины — FT
0
72
10:05 20.08.2024
У большинства россиян есть неудачный опыт работы — исследование
0
102
10:00 20.08.2024
Израиль намерен построить стену между Египтом и сектором Газа - WSJ
0
107
09:32 20.08.2024
ВС РФ раздробили украинские силы в Курской области - экс-аналитик ЦРУ
0
157
09:20 20.08.2024
Байден назвал недавний обмен заключенными США и РФ «одним из сложнейших» в истории
0
184
09:05 20.08.2024
ВСУ, отступая из-под Купянска, прикрываются мирными жителями — Марочко
0
216
09:00 20.08.2024
За ночь два украинских БПЛА уничтожены над Крымом
0
188
22:40 19.08.2024
В Киеве заявили, что Украине нужно не менее $38 млрд внешней помощи на 2025 год
0
604
22:00 19.08.2024
В Пятигорске горит склон горы Машук
0
687
21:20 19.08.2024
Глава МО Израиля заявил Блинкену о намерении вести операции в Газе до ликвидации ХАМАС
0
620

Возврат к списку