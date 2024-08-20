Из Ливана по Израилю выпущено 55 ракет, в ряде районов начались пожары
10:32 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильская армия зафиксировала перелет на территорию Израиля 55 выпущенных из Ливана ракет. Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что часть запусков была перехвачена системой ПВО, а остальные снаряды упали в незаселенной местности.
В ряде районов на севере Израиля в результате падения ракет возникли пожары, над тушением которых в настоящее время работают пожарные и спасательные службы, говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:20 20.08.2024
- Атакой на Курскую область Киев ослабил свои позиции на востоке Украины — FT
- 10:05 20.08.2024
- У большинства россиян есть неудачный опыт работы — исследование
- 10:00 20.08.2024
- Израиль намерен построить стену между Египтом и сектором Газа - WSJ
- 09:32 20.08.2024
- ВС РФ раздробили украинские силы в Курской области - экс-аналитик ЦРУ
- 09:20 20.08.2024
- Байден назвал недавний обмен заключенными США и РФ «одним из сложнейших» в истории
- 09:05 20.08.2024
- ВСУ, отступая из-под Купянска, прикрываются мирными жителями — Марочко
- 09:00 20.08.2024
- За ночь два украинских БПЛА уничтожены над Крымом
- 22:40 19.08.2024
- В Киеве заявили, что Украине нужно не менее $38 млрд внешней помощи на 2025 год
- 22:00 19.08.2024
- В Пятигорске горит склон горы Машук
- 21:20 19.08.2024
- Глава МО Израиля заявил Блинкену о намерении вести операции в Газе до ликвидации ХАМАС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать