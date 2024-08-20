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НОВОСТИ

На севере Украины повреждены энергообъекты

11:05 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергетические объекты повреждены в Сумской области на севере Украины, в результате зафиксированы отключения электроэнергии. Об этом сообщила областная администрация.

По данным, опубликованным в телеграм-канале администрации, в результате повреждений были обесточены более 18,5 тыс. абонентов в 72 населенных пунктах.

Уточняется, что повреждения зафиксированы в Глушковском районе, однако количество объектов не называется. В администрации добавили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.

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