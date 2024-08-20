В Курской области в результате атак ВСУ погибли 17 человек
11:20 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В результате атак Вооруженных сил Украины на Курскую область погибли 17 человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.
«По последним данным, установлена гибель 17 человек в результате атак ВСУ. Из более 140 пострадавших 75 госпитализированы, в том числе 4 ребенка», — сказал собеседник агентства.
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