В Курской области в результате атак ВСУ погибли 17 человек

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В результате атак Вооруженных сил Украины на Курскую область погибли 17 человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.

«По последним данным, установлена гибель 17 человек в результате атак ВСУ. Из более 140 пострадавших 75 госпитализированы, в том числе 4 ребенка», — сказал собеседник агентства.