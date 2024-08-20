Мошенники во втором квартале украли со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. — ЦБ
11:32 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Злоумышленники по итогам второго квартала 2024 года украли с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей, на четверть выше средних показателей за предыдущие четыре квартала. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
«Во втором квартале мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала», — указали в ЦБ.
В целом по итогам апреля — июня 2024 года банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, отметил регулятор.
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