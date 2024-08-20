Стоимость золота вновь обновила исторический максимум

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, оно торгуется выше$2 550 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 10:45 мск, цена на драгметалл составляла $2 552,2 за тройскую унцию (+0,43%). К 10:50 мск цена золота замедлила рост до $2 550,1 за унцию (+0,35%).