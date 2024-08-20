ВС РФ уничтожили пункт управления и склад боеприпасов ВСУ в Глухове Сумской области
13:00 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ уничтожили командный состав и военнослужащих одной из бригад ВСУ в Сумской области в результате удара по пункту управления и складу вооружения в Глухове. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«20 августа в ночное время в районе населенном пункте Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России был нанесен удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате удара авиационными бомбами на универсальных модулях планирования и коррекции (УМПК) склад с вооружением и боеприпасами и пункт управления 47-й бригады ВСУ были уничтожен. На пункте управления были уничтожены командный состав и военнослужащие 47 бригады ВСУ», — сообщили в ведомстве.
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