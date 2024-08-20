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НОВОСТИ

На Украине приняли закон о фактическом запрете УПЦ

12:32 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада приняла в окончательном чтении закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.

Закон поддержали 265 депутатов при 226 необходимых.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, комментируя документ, прямо заявил, что в результате принятия этого закона УПЦ «будет запрещена», «законопроект предусматривает ее немедленный запрет».

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