На Украине приняли закон о фактическом запрете УПЦ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада приняла в окончательном чтении закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.

Закон поддержали 265 депутатов при 226 необходимых.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, комментируя документ, прямо заявил, что в результате принятия этого закона УПЦ «будет запрещена», «законопроект предусматривает ее немедленный запрет».