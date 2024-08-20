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Китай рассчитывает выйти на новый уровень отношений с РФ — вице-премьер Госсовета КНР

13:05 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Успехи в продвижении отношений Китая и РФ в условиях хаотичной международной обстановки отражают их устойчивость и жизнеспособность, Пекин рассчитывает на новый уровень связей с Москвой. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на 28-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Хэ Лифэн отметил, что товарооборот РФ и Китая в 2023 году составил около $240 млрд, продемонстрировав солидный рост по сравнению с 2022 годом, тенденция на рост торговли отмечается, по его словам, и в 2024 году. Он перечислил ряд сфер, в которых связи Пекина и Москвы за последние годы вышли на новый уровень, отметив, что перед лицом «все более сложной внешней ситуации стороны всеми силами реализуют важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран».

«В условиях хаотичной международной ситуации вышеуказанные результаты в полной мере отражают взаимное доверие в российско-китайских отношениях, их устойчивость и жизнеспособность. Выражаю надежду на новый уровень сотрудничества, устойчивость и стабильное развитие российско-китайских отношений», — подчеркнул Хэ Лифэн.

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