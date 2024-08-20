0
0
40
НОВОСТИ

Количество ищущих работу американцев достигло максимума за десятилетие — опрос

13:20 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество ищущих работу жителей США достигло максимума с 2014 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования SCE Labor Market Survey, проведенного в июле Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка.

28,4% участников опроса заявили, что находятся в поиске работы, что стало максимальным значением за всю историю проведения опроса с марта 2014 года. Среди опрошенных наибольшее число ищущих работу приходится на людей старше 45 лет, а также не имеющих высшего образования. В июле 2023 года этот показатель составлял лишь 19,4%. Кроме того, средний показатель вероятности потерять работу в июле вырос до 4,4% с 3,9% за аналогичный период прошлого года и также достиг наивысшего значения за десятилетие.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 20.08.2024
Экс-президент Польши пожаловался на маленькую пенсию
0
31
13:05 20.08.2024
Китай рассчитывает выйти на новый уровень отношений с РФ — вице-премьер Госсовета КНР
0
94
13:00 20.08.2024
ВС РФ уничтожили пункт управления и склад боеприпасов ВСУ в Глухове Сумской области
0
106
12:58 20.08.2024
Членом Альянса в сфере искусственного интеллекта стала новая компания
0
93
12:32 20.08.2024
На Украине приняли закон о фактическом запрете УПЦ
0
170
12:20 20.08.2024
Китай увеличил импорт трубопроводного газа из РФ на 19%
0
157
12:05 20.08.2024
Стоимость золота вновь обновила исторический максимум
0
165
12:00 20.08.2024
Соперничество КНР и США может поставить бизнес Швейцарии на грань катастрофы — Bloomberg
0
197
11:32 20.08.2024
Мошенники во втором квартале украли со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. — ЦБ
0
202
11:20 20.08.2024
В Курской области в результате атак ВСУ погибли 17 человек
0
268

Возврат к списку