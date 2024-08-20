Количество ищущих работу американцев достигло максимума за десятилетие — опрос
13:20 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество ищущих работу жителей США достигло максимума с 2014 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования SCE Labor Market Survey, проведенного в июле Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка.
28,4% участников опроса заявили, что находятся в поиске работы, что стало максимальным значением за всю историю проведения опроса с марта 2014 года. Среди опрошенных наибольшее число ищущих работу приходится на людей старше 45 лет, а также не имеющих высшего образования. В июле 2023 года этот показатель составлял лишь 19,4%. Кроме того, средний показатель вероятности потерять работу в июле вырос до 4,4% с 3,9% за аналогичный период прошлого года и также достиг наивысшего значения за десятилетие.
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