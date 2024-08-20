ФРГ возьмет на себя управление морскими силами НАТО на Балтике — главком ВМС

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин намерен взять на себя управление военно-морскими силами НАТО в регионе Балтийского моря, координацией будет заниматься специальный штаб в Ростоке на базе существующего национального центра. Об этом заявил изданию The Japan Times главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

«Мы <…> заявили НАТО о своей готовности взять на себя ответственность за региональное командование и управление в регионе Балтийского моря. Мы обеспечиваем необходимую для этого структуру командования и управления путем формирования регионального морского штаба, который действует в Ростоке в виде уже существующего международного штаба морских сил Германии», — отметил главком ВМС ФРГ.