ФРГ возьмет на себя управление морскими силами НАТО на Балтике — главком ВМС
14:00 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Берлин намерен взять на себя управление военно-морскими силами НАТО в регионе Балтийского моря, координацией будет заниматься специальный штаб в Ростоке на базе существующего национального центра. Об этом заявил изданию The Japan Times главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.
«Мы <…> заявили НАТО о своей готовности взять на себя ответственность за региональное командование и управление в регионе Балтийского моря. Мы обеспечиваем необходимую для этого структуру командования и управления путем формирования регионального морского штаба, который действует в Ростоке в виде уже существующего международного штаба морских сил Германии», — отметил главком ВМС ФРГ.
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