Запад отказал Зеленскому в возвращении беженцев призывного возраста — Bloomberg
15:00 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский просил западных союзников помочь с возвращением в страну беженцев призывного возраста, но получил отказ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его информации, президент Украины «просил на двусторонних встречах помощи союзников с возвращением граждан Украины призывного возраста». Отмечается, что «политики из стран от Польши до Венгрии» ответили Зеленскому отказом и заявили, что «не вернут беженцев, пока продолжается конфликт» с Россией. Подробный список стран, к которым украинский президент обращался с такими просьбами, не приводится.
Bloomberg подчеркивает, что причиной отказа может быть в том числе нехватка рабочей силы, с которой столкнулись страны Центральной и Восточной Европы, в частности Польша и Чехия. «Скажем прямо, многие чешские компании зависят от навыков и трудолюбия украинских беженцев <…>. Строительная отрасль, к примеру, полностью бы остановилась без рабочих с Украины», — рассказал агентству глава одной из чешских бизнес-структур и бывший госсекретарь Чехии по европейским делам Томаш Проуза.
Более 6 млн украинских беженцев продолжают находиться за границей, отмечает Bloomberg со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. В этом году Украину могут покинуть еще 400 тыс. человек, приводит агентство данные из доклада Национального банка Украины.
НОВОСТИ
- 14:32 20.08.2024
- Передовые части ВСУ в Курской области уничтожены, противник остановлен — Алаудинов
- 14:30 20.08.2024
- Альянс в сфере искусственного интеллекта готовит эталонную программу допобразования
- 14:12 20.08.2024
- Путин возложил цветы к памятникам погибшим в теракте в школе Беслана
- 14:00 20.08.2024
- ФРГ возьмет на себя управление морскими силами НАТО на Балтике — главком ВМС
- 13:47 20.08.2024
- Альянс в сфере искусственного интеллекта усовершенствовал свою модель профессий и компетенций
- 13:32 20.08.2024
- Экс-президент Польши пожаловался на маленькую пенсию
- 13:20 20.08.2024
- Количество ищущих работу американцев достигло максимума за десятилетие — опрос
- 13:05 20.08.2024
- Китай рассчитывает выйти на новый уровень отношений с РФ — вице-премьер Госсовета КНР
- 13:00 20.08.2024
- ВС РФ уничтожили пункт управления и склад боеприпасов ВСУ в Глухове Сумской области
- 12:58 20.08.2024
- Членом Альянса в сфере искусственного интеллекта стала новая компания
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать