Более 122 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области
15:32 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 122 тыс. человек покинули приграничные районы Курской области, сообщил на пресс-брифинге оперативного штаба замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.
«С начала проведения эвакуационных мероприятий с территорий 9 приграничных районов отселено более 122 тысяч человек», — сказал он.
За сутки из опасных районов эвакуировались около 500 человек.
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