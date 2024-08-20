Более 122 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 122 тыс. человек покинули приграничные районы Курской области, сообщил на пресс-брифинге оперативного штаба замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.

«С начала проведения эвакуационных мероприятий с территорий 9 приграничных районов отселено более 122 тысяч человек», — сказал он.

За сутки из опасных районов эвакуировались около 500 человек.