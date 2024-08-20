Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина срочно запросила страны НАТО предоставить ей через Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы тяжелую гражданскую строительную и инженерную технику, включая тралы и экскаваторы, десятки пожарных и бронированных санитарных машин, говорится в сообщении этого координационного центра НАТО.

Всего Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (что позволяет перевозить 1 или 2 основных боевых танка), 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин. По принятой в НАТО процедуре, координационный центр альянса уведомил в открытом режиме страны НАТО о необходимости предоставить Киеву эту технику «для спасения людей и разбора завалов» в результате «российских ударов», подчеркнув, что все машины «требуются срочно».