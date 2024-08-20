Москвичи на тестовом голосовании решат, нужен ли закон о безнадзорных животных

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В ходе предстоящего 23 августа тестирования системы голосования в Москве, горожане смогут высказать свое мнение о том, нужен ли в мегаполисе специальный местный закон, определяющий порядок обращения с безнадзорными животными. Сейчас в столице действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю безнадзорных животных. В 2023 году Госдума РФ приняла закон, наделивший регионы правом самим определять порядок обращения с такими животными. Этой возможностью воспользовались Астраханская и Магаданская области, Алтайский и Забайкальский край, Тыва и некоторые другие регионы. В них теперь действуют собственные правила обращения с безнадзорными животными.

Процесс тестирования системы голосования будет проходить в пятницу с 08:00 до 14:00. Горожане смогут как проголосовать онлайн на специальной странице elec.mos.ru, так и на некоторых избирательных участках, при помощи электронного терминала или бумажного бюллетеня. В бюллетене голосующему нужно будет проставить отметку напротив выбранного варианта ответа на предложенный вопрос. Завершить электронное голосование необходимо нажатием кнопки «Проголосовать». Бумажный бюллетень нужно опустить в избирательный ящик.



Тестовое голосование уже не первый год проводится перед выборами. Таким образом специалисты проверяют, насколько корректно работает электронная система. 23 августа будут проведены стресс-тесты, которые позволяя проверить ее работоспособность при возможных форс-мажорных обстоятельствах.

Напомним, выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино состоятся с 6 по 8 сентября. Горожане смогут голосовать как в электронном формате, так и при помощи бумажных бюллетеней, по предварительной заявке. Голосующие в электронном формате горожане станут участниками акции #ВыбираемВместе2024 — Москва программы «Миллион призов», в ходе которой будут разыграны призовые баллы.