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Эстонская православная церковь убрала из названия упоминание Московского патриархата

17:00 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) утвердила новую редакцию устава, убрав из названия упоминание Московского патриархата.

«Собор принял новую редакцию устава церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских. Также было изменено название церкви на „Эстонская православная церковь“, дарованное томосом Святейшего Патриарха Алексия II», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте церкви. Отмечается, что также была одобрена «деятельность Синода в переговорном процессе с государством».

По данным эстонской газеты Postimees, ЭПЦ убрала из текста устава упоминания Русской православной церкви (РПЦ). Исключение формулировок из устава не повлияет на статус церкви, подчеркивает издание.

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