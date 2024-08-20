Террористы в Беслане получали поддержку из-за границы — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

За границей не только пытались оправдать устроивших теракт в Беслане в 2004 году боевиков, но и оказывали им помощь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями Беслана.

«Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую», — отметил президент РФ.