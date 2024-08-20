В ВС РФ созданы группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировки войск «Белгород», «Брянск», «Курск» созданы в России. Это следует из данных Минобороны России по итогам проведения министром обороны РФ Андреем Белоусовым заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

В тексте отмечается, что «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировками „Белгород“, „Курск“ и „Брянск“.