Участники маркета «Сделано в Москве» направят часть выручки в фонд поддержки СВО
18:31 20.08.2024
На маркете «Сделано в Москве» на Болотной площади действуют пункты городской благотворительной акции «Москва помогает», где принимают гуманитарную помощь, устраивают встречи с героями СВО, а для их семей проводят экскурсии и познавательные мероприятия. Компании предлагают семьям участников спецоперации ближе познакомиться с производственными процессами, узнать о профессиях будущего и предпринимательстве в столице. Кроме того, часть выручки от маркета направят в фонд поддержки СВО.
Маркет «Сделано в Москве» открыт до 8 сентября, его уже посетили более 70 тыс. человек. Среди гостей – мэр Москвы Сергей Собянин. «Судя по тому, что тысячи товаров продаются, то, что сделано в Москве, пользуется спросом, - отметил он. - В последние годы появляются новые товары, интересные. Сам бренд интересен для нас, для всех. Мы, конечно, импорт должны замещать, насколько это возможно и реально. В Москве есть неплохие примеры».
В Москве действует комплексная система поддержки бизнеса. Столичные производители могут получить льготные кредиты и государственные гарантии, а также привлечь венчурные инвестиции. Предприятия, увеличивающие свои мощности, поощряются грантами на покупку оборудования. Участники маркета отметили, что поддержка города позволяет увеличить объемы производства и выйти на зарубежные рынки, в частности Китая, Казахстана и Северной Кореи.
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