Президент РФ на вертолете прибыл в Чечню, ранее посетив еще два северокавказских региона
20:00 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером на вертолете прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного президента встретил глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее в тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона — Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.
Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, в рамках поездки президента в республику «запланирована насыщенная программа».
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