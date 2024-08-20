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Президент РФ на вертолете прибыл в Чечню, ранее посетив еще два северокавказских региона

20:00 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером на вертолете прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного президента встретил глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее в тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона — Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, в рамках поездки президента в республику «запланирована насыщенная программа».

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