Президент РФ на вертолете прибыл в Чечню, ранее посетив еще два северокавказских региона

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером на вертолете прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного президента встретил глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее в тот же день Путин посетил еще два северокавказских региона — Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, в рамках поездки президента в республику «запланирована насыщенная программа».