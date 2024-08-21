Силы ПВО за ночь сбили 45 БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа. 11 БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще 23 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 6 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 3 — над Калужской областью и 2 — над Курской областью», — сообщили в российском военном ведомстве.