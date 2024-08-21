Нападение на Курскую область готовилось при участии спецслужб США, Британии и Польши — СВР

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области готовилась с участием американских, британских и польских спецслужб, задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и ФРГ. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши, — обратили внимание в СВР. — Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии».