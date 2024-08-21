Япония в июле 2024 г. сократила поставки авто в РФ на 34,3%

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки легковых автомобилей из Японии в Россию в июле текущего года упали по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 34,3%. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.

Вместе с тем экспорт в РФ автомобильных запчастей вырос на 13%, а мотоциклов — на 77%, однако речь идет всего лишь о четырех единицах такой техники.