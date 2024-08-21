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В Федерации альпинизма России заявили, что спасатели все еще не смогли подойти к Нилову

09:32 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели пока не смогли добраться до российского альпиниста Сергея Нилова на горе Гашербрум IV в Пакистане, но он все еще может быть живым. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

В среду издание Dawn сообщило, что спасатели доставили российских альпинистов Михаила и Сергея Мироновых в базовый лагерь.

«Нилова пока не удалось достать. Его видят, он может быть живым, но пока к нему подойти не удалось. Мироновых спасли, они уже должны быть в базовом лагере», — сказал Пятницин.

В начале августа российские альпинисты Мироновы, Нилов, Алексей Баутин и Евгений Яблоков отправились на Гашербрум IV с целью поиска и репатриации тела Дмитрия Головченко, погибшего там в 2023 году. 17 августа под обвал на высоте 6 200 — 6 400 метров попали три члена группы: Михаил и Сергей Мироновы получили травмы разной степени тяжести, связь с Ниловым пропала. Спасатели обнаружили Мироновых во вторник, Нилова не удалось найти из-за погодных условий.

Операция по спасению россиян началась 17 августа. Пакистанская армия вертолетом эвакуировала альпинистов Баутина и Яблокова в город Скарду. 18 августа пакистанские специалисты предприняли попытку проведения наземной спасательной операции, однако из-за погоды не смогли добраться до места.

Гашербрум IV входит в состав горной системы Каракорум и является 17-й высочайшей вершиной в мире, высота составляет 7 925 метров.

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