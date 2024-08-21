В Курской области подтверждена гибель 31 человека из-за атаки ВСУ
10:00 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 30 человек погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую области, 143 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
«На утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека в результате атаки ВСУ на Курскую область, 143 получили травмы различной степени тяжести. Из них госпитализированы 79 человек, в том числе 4 ребенка», — сказал собеседник агентства.
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