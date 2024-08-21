Атака ВСУ на Курскую область ускоряет поражение Украины — Die Welt
10:05 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атака ВС Украины (ВСУ) на Курскую область грозит ускорить поражение Украины и тем самым привести к мирным переговорам в пользу России. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Die Welt.
Автор Кристоф Б. Шлиц называет четыре причины, почему это произойдет. «Во-первых, готовность Запада поставлять срочно необходимое сейчас оружие в краткосрочной перспективе скорее снизится, нежели вырастет», — отметил обозреватель. Он напомнил об оценке американского аналитика Майкла Кофмана, который высказал мнение, что западные страны теперь могут страшиться передавать новые вооружения из-за опасений эскалации конфликта.
«Об этом говорит многое, например реакция западных правительств: вместо ободрения и заявлений о новых поставках оружия царит лишь молчание. Если операция в Курской области закончится провалом, то Запад будет поставлять еще меньше оружия и поддержка действий Киева в западных обществах снизится, поскольку надежда на „победу“ Украины окончательно исчезнет», — констатировал Шлиц.
«Во-вторых, Украина, по всей вероятности, не в состоянии удержать занятые территории», — продолжал он, отметив, что у ВСУ нет необходимой инженерной техники, чтобы окопаться, и, кроме того, они находятся под постоянным огнем российской артиллерии, беспилотников и планирующих бомб. «При этом фактор времени на руку Москве: Россия может постепенно подтянуть новые войска и располагает достаточным числом солдат и оружием, чтобы отрезать украинские силы от снабжения», — полагает журналист.
«Если говорить ясным языком: Украине в Курской области в среднесрочной перспективе грозит поражение, как второй германской танковой дивизии в Арденнах в 1944 году (имеется в виду Арденнская наступательная операция вермахта в годы Второй мировой войны — прим. ТАСС)», — отметил Шлиц.
«В-третьих, операция в Курской области осложняет и ослабляет оборону ВСУ. Неожиданно напав на российскую территорию, Украина увеличила линию фронта. В свете очевидной нехватки собственных военных это крайне рискованная стратегия», — указал автор. Кроме того, заметил он, Киев задействовал современное высокоточное оружие на курском направлении, в то время как его недостаточно на других участках. В итоге российским силам легче прорвать линию обороны, что уже сейчас видно в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).
В-четвертых, по мнению Шлица, расчет Киева на то, что Россия направит в Курскую область силы, задействованные на других участках фронта, «лишь частично оправдался». В статье отмечается, что Москва якобы действительно подтянула туда резервы из Харьковской области. «Но, очевидно, это не касается [сил] Донбасса», — констатировал автор. Он указал на то, что напротив, там Россия в последние дни еще больше активизировала свое наступление, двигаясь «постоянно вперед» в общей сложности с пяти направлений.
«Тем самым россияне могут взломать и третью, последнюю, линию обороны Украины, которая и так слабо укреплена. Это имело бы фатальные последствия и в конечном итоге стало бы новым катализатором для скорых переговоров не в пользу Киева», — констатировал Шлиц. «У Украины истекает время», — подчеркнул он.
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