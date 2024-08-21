Две украинские ракеты были сбиты над Курской областью ночью

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две украинские ракеты и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты ночью над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Этой ночью 2 украинские ракеты и 2 БПЛА самолетного типа были сбиты нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью. Благодарю наших защитников!» — написал он в своем телеграм-канале.