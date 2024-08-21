Никаких переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага, заявил Медведев
11:00 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия после атаки Киева на Курскую область не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома врага, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — написал замглавы СБ России в своем телеграм-канале.
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