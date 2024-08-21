0
0
16
НОВОСТИ

Никаких переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага, заявил Медведев

11:00 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия после атаки Киева на Курскую область не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома врага, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — написал замглавы СБ России в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 21.08.2024
На севере Украины поврежден объект критической инфраструктуры
0
13
10:32 21.08.2024
Две украинские ракеты были сбиты над Курской областью ночью
0
102
10:20 21.08.2024
Импорт рыбы из РФ в Японию в июле 2024 г. вырос на 18%
0
117
10:05 21.08.2024
Атака ВСУ на Курскую область ускоряет поражение Украины — Die Welt
0
165
10:00 21.08.2024
В Курской области подтверждена гибель 31 человека из-за атаки ВСУ
0
175
09:32 21.08.2024
В Федерации альпинизма России заявили, что спасатели все еще не смогли подойти к Нилову
0
211
09:20 21.08.2024
Япония в июле 2024 г. сократила поставки авто в РФ на 34,3%
0
240
09:05 21.08.2024
Нападение на Курскую область готовилось при участии спецслужб США, Британии и Польши — СВР
0
273
09:00 21.08.2024
Силы ПВО за ночь сбили 45 БПЛА
0
257
21:07 20.08.2024
Украина просит у США ракеты дальнего действия для истребителей F-16 - депутат Верховной рады
0
754

Возврат к списку