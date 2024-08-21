Мишустин встретился в Доме правительства с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
11:20 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с прибывшим в Дом правительства премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Рукопожатие глав правительств двух стран дало старт 29-й регулярной встрече премьеров России и Китая — переговоры в таком формате проводятся с 1996 года. В этом году среди приоритетных тем для обсуждения кабмин РФ выделил практическую кооперацию и продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте.
Как ожидается, по итогам переговоров будут подписаны межправительственные и межведомственные соглашения. Позднее Ли Цян будет принят президентом России Владимиром Путиным.
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