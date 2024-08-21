МИД КНР назвал США крупнейшим источником ядерной угрозы

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Китая назвало США крупнейшим в мире источником ядерной угрозы и стратегических рисков.

«Соединенные Штаты, обладающие самым крупным передовым ядерным арсеналом, упорно следуют политике ядерного сдерживания, основанной на применении ядерного оружия первыми, продолжая вкладывать значительные средства в модернизацию своей ядерной триады и открыто адаптируя стратегии ядерного сдерживания к другим странам. США являются крупнейшим в мире создателем стратегических рисков и ядерной угрозы», — отметила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя информацию о том, что президент США Джо Байден одобрил в марте секретный стратегический ядерный план, в котором впервые говорится о сдерживании Китая на фоне роста его ядерных арсеналов.