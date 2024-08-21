Мишустин рассчитывает, что РФ вскоре выйдет на первое место по экспорту газа в КНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин ожидает, что РФ вскоре выйдет на первое место по экспорту газа в Китай. Об этом он сообщил на проходящей в Москве 29-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

«Укрепляется энергетическое партнерство. У России лидирующие позиции по экспорту нефти в Китай. В скором времени выйдем на первое место по природному газу», — сказал Мишустин.