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НОВОСТИ

Мишустин рассчитывает, что РФ вскоре выйдет на первое место по экспорту газа в КНР

12:05 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин ожидает, что РФ вскоре выйдет на первое место по экспорту газа в Китай. Об этом он сообщил на проходящей в Москве 29-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

«Укрепляется энергетическое партнерство. У России лидирующие позиции по экспорту нефти в Китай. В скором времени выйдем на первое место по природному газу», — сказал Мишустин.

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