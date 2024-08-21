"Роснефть" и власти Самарской области разработали новый маршрут для автотуристов - "Жигулевские выходные"
13:01 21.08.2024
|Фото с сайта www.rosneft.ru
«Жигулевские выходные» - это путешествие по самым живописным и интересным местам региона. Маршрут проходит через Самару, Тольятти, Сызрань и знакомит туристов с уникальными ландшафтами и историческими достопримечательностями. В Сызрани гости увидят местный Кремль, построенный в 1683 году, в автомобильной столице России - Тольятти – посетят музей АВТОВАЗа, а также производственную площадку LADA Sport ROSNEFT. В Самаре туристов приглашают на пятикилометровую набережную, в музей-усадьбу писателя Алексея Толстого. Также по маршруту расположены село Ширяево, где Илья Репин делал эскизы к картине «Бурлаки на Волге», готический замок на берегу Жигулевского моря, национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский заповедник и другие интересные локации. Благодаря проработанной логистике, туристы смогут рационально использовать время в поездке и погрузиться в атмосферу Поволжья, а через мобильное приложение «АЗС Роснефть» легко найти ближайшую заправочную станцию на своем пути.
Маршрут был разработан представителями «Роснефти» и Министерства туризма Самарской области. Компания уже несколько лет активно занимается развитием внутреннего автомобильного туризма и создает комфортные условий для автопутешественников.
Самарская область – один из стратегических регионов присутствия «Роснефти». В регионе компания представлена мощным производственным комплексом полного цикла, который включает в себя научное и проектное сопровождение, нефтегазодобычу, переработку нефти и газа, нефтехимию, производство масел, присадок и катализаторов, а также розничную сеть. В Самарской области работают такие крупные предприятия, как «Самаранефтегаз», Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, АО «Самаранефтепродукт».
В Самарской области расположены 77 заправочных станций компании, на которых автотуристы могут заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, купить нужные в дороге товары, а также подкрепиться и выпить свежий кофе.
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