Киев ратифицировал Римский статут, оградив себя от ответственности за военные преступления

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС), но с поправкой, ограждающей украинцев от преследования за военные преступления. Об это сообщила депутат Ирина Геращенко.

«Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу „Украина не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных ст. 8 Римского устава (статья о военных преступлениях — прим. ТАСС)“, — написала она в телеграм-канале.