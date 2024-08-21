В Ереване забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители русофобской партии «Во имя Республики» забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии в Ереване, таким образом выражая протест в связи с заявлениями президента этой страны Александра Лукашенко.

«Мы требуем, чтобы Армения порвала дипотношения с Белоруссией, а посла этой страны объявила нежелательной персоной», — заявил лидер русофобской партии Арман Бабаджанян, после чего участники начали забрасывать яйцами и помидорами здание посольства.

Представители подразделения Службы национальной безопасности Армении, которая охраняет здания диппредставительств, не стали препятствовать проведению этой акции.

Ранее Белорусский лидер в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что Армения на Западе никому не нужна, и «там о ней скоро забудут».