0
0
139
НОВОСТИ

В Ереване забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии

13:20 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители русофобской партии «Во имя Республики» забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии в Ереване, таким образом выражая протест в связи с заявлениями президента этой страны Александра Лукашенко.

«Мы требуем, чтобы Армения порвала дипотношения с Белоруссией, а посла этой страны объявила нежелательной персоной», — заявил лидер русофобской партии Арман Бабаджанян, после чего участники начали забрасывать яйцами и помидорами здание посольства.

Представители подразделения Службы национальной безопасности Армении, которая охраняет здания диппредставительств, не стали препятствовать проведению этой акции.

Ранее Белорусский лидер в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что Армения на Западе никому не нужна, и «там о ней скоро забудут».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 21.08.2024
Число нелегальных мигрантов в Германии увеличилось в прошлом году на треть
0
47
13:32 21.08.2024
Милорад Додик серьезно опасается за свою жизнь — источник
0
106
13:19 21.08.2024
Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября
0
119
13:05 21.08.2024
Киев ратифицировал Римский статут, оградив себя от ответственности за военные преступления
0
157
13:01 21.08.2024
"Роснефть" и власти Самарской области разработали новый маршрут для автотуристов - "Жигулевские выходные"
0
157
13:00 21.08.2024
Из РФ за семь месяцев 2024 года выдворено на 55,2% больше мигрантов-нарушителей — МВД
0
149
12:32 21.08.2024
Запад активно пытается поставить под полный контроль Боснию и Герцеговину — источник
0
219
12:20 21.08.2024
МВД РФ с начала года оформило на 16,3% больше загранпаспортов
0
236
12:12 21.08.2024
Сбер: Россияне ищут помощи юристов из-за имущества, семейных проблем и финансовых вопросов
0
202
12:05 21.08.2024
Мишустин рассчитывает, что РФ вскоре выйдет на первое место по экспорту газа в КНР
0
239

Возврат к списку