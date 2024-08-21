Милорад Додик серьезно опасается за свою жизнь — источник

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик серьезно опасается за свою жизнь на фоне многочисленных угроз в его адрес, сообщил источник ТАСС.

«Против законно избранных лидеров сербского народа развернута массированная травля в СМИ. В отношении президента Додика уже больше года ведется сфабрикованное судебное разбирательство по абсурдному обвинению в неисполнении решений „Высокого представителя“ (высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта — прим. ТАСС). Многочисленные угрозы в его адрес заставили повысить меры безопасности, он предпочитает не появляться в столице страны Сараево, опасаясь за свою жизнь», — отметил собеседник агентства.