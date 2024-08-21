0
0
40
НОВОСТИ

Число нелегальных мигрантов в Германии увеличилось в прошлом году на треть

14:00 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число нелегальных мигрантов, прибывших в Германию, увеличилось в прошлом году на треть по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по уголовным делам (BKA).

Всего в 2023 году полиция зарегистрировала 266 224 случая незаконного въезда или пребывания на территории ФРГ. Это на 33,4% больше, чем в 2022 году (199 501 случай). Среди подозреваемых больше всего сирийцев (54 207), турок (35 732) и афганцев (35 370).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 21.08.2024
Милорад Додик серьезно опасается за свою жизнь — источник
0
106
13:20 21.08.2024
В Ереване забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии
0
142
13:19 21.08.2024
Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября
0
119
13:05 21.08.2024
Киев ратифицировал Римский статут, оградив себя от ответственности за военные преступления
0
157
13:01 21.08.2024
"Роснефть" и власти Самарской области разработали новый маршрут для автотуристов - "Жигулевские выходные"
0
157
13:00 21.08.2024
Из РФ за семь месяцев 2024 года выдворено на 55,2% больше мигрантов-нарушителей — МВД
0
149
12:32 21.08.2024
Запад активно пытается поставить под полный контроль Боснию и Герцеговину — источник
0
219
12:20 21.08.2024
МВД РФ с начала года оформило на 16,3% больше загранпаспортов
0
236
12:12 21.08.2024
Сбер: Россияне ищут помощи юристов из-за имущества, семейных проблем и финансовых вопросов
0
202
12:05 21.08.2024
Мишустин рассчитывает, что РФ вскоре выйдет на первое место по экспорту газа в КНР
0
239

Возврат к списку