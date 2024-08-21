Число нелегальных мигрантов в Германии увеличилось в прошлом году на треть

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число нелегальных мигрантов, прибывших в Германию, увеличилось в прошлом году на треть по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по уголовным делам (BKA).

Всего в 2023 году полиция зарегистрировала 266 224 случая незаконного въезда или пребывания на территории ФРГ. Это на 33,4% больше, чем в 2022 году (199 501 случай). Среди подозреваемых больше всего сирийцев (54 207), турок (35 732) и афганцев (35 370).