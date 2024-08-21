Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября

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Горожанам, которые желают в сентябре проголосовать при помощи бумажного бюллетеня, необходимо направить специальное заявление до 2 сентября. Сделать это можно на портале mos.ru или в своей территориальной избирательной комиссии. При подаче заявления онлайн, в разделе «Личные документы» каталога услуг нужно выбрать услугу «Подача заявления на голосование при помощи бумажного бюллетеня на выборах 6–8 сентября 2024 года» или перейти к ней по прямой ссылке. В территориальную избирательную комиссию следует обратиться лично, с паспортом.

Напомним, на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино 6-8 сентября, можно будет сделать выбор при помощи цифрового бюллетеня можно онлайн или на любом избирательном участке города, при помощи бумажного на участке по месту прописки.

Онлайн-голосование будет проводиться на странице elec.mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. Для участия в нем у пользователя должна быть полная учетная запись на mos.ru и любое устройство с доступом в интернет — компьютер, планшет или смартфон. Подавать заявку для участия в онлайн-голосовании не требуется.



Получить бумажный бюллетень можно только на участке по месту постоянной регистрации, участки будут действовать 6, 7 и 8 сентября с 08:00 до 20:00.

23 августа с 08:00 до 14:00 онлайн на elec.mos.ru, а также на некоторых избирательных участках города будет проведено тестовое голосование, с ходе которого избиратели ответят на вопрос о том, нужен ли в городе специальный закон об обращении с безнадзорными животными.

Как уже сообщала «Независимая газета», с 6 по 8 сентября в Москве состоятся выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО. Узнайте о способах голосования на странице Мосгоризбиркома, посвященной выборам – 2024. Список кандидатов в депутаты столичного парламента размещен на сайте «Политмосква».