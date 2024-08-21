Российские войска освободили Желанное в ДНР
14:12 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.
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