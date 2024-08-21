Путин в Кремле принял премьера Госсовета Китая Ли Цяна
15:00 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин встретился с председателем Государственного совета КНР Ли Цяном. Встреча проходит в Кремле.
Ли Цян приехал в Россию по приглашению своего коллеги премьер-министра Михаила Мишустина. Перед встречей с российским лидером премьеры двух стран провели 29-ю регулярную встречу руководителей правительств РФ и КНР, обсудив расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Акцент был сделан на продвижении совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте.
НОВОСТИ
- 15:32 21.08.2024
- Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тыс. военных
- 15:12 21.08.2024
- Возможный запрет ЕС импорта рыбы из РФ убьет рыбопереработку в ФРГ — отраслевой союз
- 14:32 21.08.2024
- ВСУ на курском направлении блокированы, идет их выдавливание — Алаудинов
- 14:12 21.08.2024
- Российские войска освободили Желанное в ДНР
- 14:00 21.08.2024
- Число нелегальных мигрантов в Германии увеличилось в прошлом году на треть
- 13:32 21.08.2024
- Милорад Додик серьезно опасается за свою жизнь — источник
- 13:20 21.08.2024
- В Ереване забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии
- 13:19 21.08.2024
- Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября
- 13:05 21.08.2024
- Киев ратифицировал Римский статут, оградив себя от ответственности за военные преступления
- 13:01 21.08.2024
- "Роснефть" и власти Самарской области разработали новый маршрут для автотуристов - "Жигулевские выходные"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать