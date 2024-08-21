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НОВОСТИ

Путин в Кремле принял премьера Госсовета Китая Ли Цяна

15:00 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Государственного совета КНР Ли Цяном. Встреча проходит в Кремле.

Ли Цян приехал в Россию по приглашению своего коллеги премьер-министра Михаила Мишустина. Перед встречей с российским лидером премьеры двух стран провели 29-ю регулярную встречу руководителей правительств РФ и КНР, обсудив расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Акцент был сделан на продвижении совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте.

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