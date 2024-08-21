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НОВОСТИ

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тыс. военных

15:32 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении потеряли более 4,4 тыс. военнослужащих, 65 танков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4 400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 9 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т. ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77», — сказали там.

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