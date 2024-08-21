Евросоюзу необходима трудовая миграция для роста экономики — глава ЦБ Италии
16:32 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз нуждается в легальных трудовых мигрантах, без этого будет невозможно добиться экономического роста объединения. Об этом заявил глава Центробанка (ЦБ) Италии (Banca d'Italia), член совета управляющих Европейского центрального банка Фабио Панетта.
«Меры, способствующие притоку легальных иностранных работников, являются рациональным ответом с экономической точки зрения. Въезд легальных мигрантов должен регулироваться скоординированным образом в рамках Европейского союза, уравновешивая производственные потребности с социальным равновесием и усиливая интеграцию иностранных граждан в систему образования и на рынок труда», — приводит слова Панетты агентство Bloomberg.
Глава итальянского ЦБ признал, что его стране свойственны многие «структурные слабости ЕС». По его мнению, в связи с этим для Рима важное значение имеет «адекватная миграционная политика». По словам Панетты, важнейшей проблемой Италии остается снижение соотношения госдолга к ВВП, которого прежде всего можно добиться за счет экономического роста.
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