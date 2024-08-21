Певица Ирина Дубцова встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

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В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту певица Ирина Дубцова пообщалась с гражданами, которые намерены стать военнослужащими. Артистка посмотрела, как устроена работа с кандидатами и была приятно впечатлена. «Организация в пункте отбора на высшем уровне, - заявила Дубцова. - Это очень важно. Как женщина, которая вдруг оказалась бы на месте провожающей своего мужа на службу по контракту, я понимаю, что здесь все организовано хорошо. Еще в прошлом году не было места, где люди могут посидеть, пообниматься, поговорить, поплакать и подбодрить друг друга. А в этом году такое место есть, и вообще очень многое изменилось в лучшую сторону».

По словам Дубцовой, она уже посещала пункт в прошлом году и тогда там было гораздо меньше посетителей. «Сегодня просто коридоры забиты, мы еле протискивались сквозь ребят, которые совершенно не грустят», – сказала певица.

Как отмечает артистка, она пришла поблагодарить потенциальных военнослужащих и сказать им слова поддержки, а также убедиться в том, что они идут служить не ради денег. «И в прошлом году, и в этом году я встретила серьезных, нормальных ребят, у которых есть и работа, и семьи. Они идут не от безысходности, они идут, потому что они нормальные русские мужики, которые хотят защищать свое Отечество», – сказала Дубцова.

По данным заместителя начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Москве Леонида Андреева, в среднем ежедневно в пункт отбора приходит более 100 человек. «Желающий попасть на военную службу берет талон в электронной очереди, и с ним он проходит все этапы, начиная с заполнения первичных документов и автобиографии, заявления о поступлении на военную службу по контракту, также проходит медицинскую комиссию, профессиональный психологический отбор, собеседование с психологом, - рассказал Андреев. - Проходя этапы отбора, человек может решить все возникающие у него какие-то сложные вопросы, затруднения. Если к нам обращаются иностранные граждане, для их удобства к ним прикрепляются переводчики».

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Граждан принимают с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.