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В Иране закончено расследование причин крушения вертолета президента Раиси - СМИ

18:55 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расследование гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета завершено, инцидент был несчастным случаем. Об этом агентству Fars сообщил источник в иранских спецслужбах.

«Службы безопасности и разведка завершили подробное расследование, и существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — сообщил он.

По его словам, «вертолет, на борту которого находился президент, перевозил на два человека больше, чем предписывалось в протоколах безопасности, и, когда пилот заметил туман и попытался вывести вертолет на нужную высоту, вертолету не хватило для этого мощности, и в условиях ограниченной видимости из-за тумана произошло столкновение с горой».

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