0
0
0
НОВОСТИ

Власти Нидерландов: Утрехт больше не может справиться с притоком украинцев

19:30 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды находятся в кризисной ситуации с предоставлением убежища.Об этом заявила министр по вопросам миграции и предоставления убежища Марьолейн Фабер, чьи слова приводит газета De Telegraaf.

«Мы видим, что Утрехт больше не может справиться с притоком украинцев, — заметила министр. — Все забито. Проще говоря, в Нидерландах наблюдается кризис с предоставления убежища».

Ранее единый центр по приему украинских беженцев в Нидерландах, расположенный в Утрехте, закрылся из-за переполненности, и открыть его планируется только после того, как в стране появится больше мест для долгосрочного размещения беженцев. По данным телеканала NOS, некоторым соискателям убежища с Украины, обратившимся в центр после закрытия, порекомендовали искать убежище самостоятельно или направляться в другую страну.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:55 21.08.2024
В Иране закончено расследование причин крушения вертолета президента Раиси - СМИ
0
178
17:40 21.08.2024
Аномально теплую погоду до середины сентября пообещали москвичам синоптики
0
251
17:22 21.08.2024
Певица Ирина Дубцова встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
0
266
17:12 21.08.2024
Примеры из комиксов и аниме в ОГЭ по русскому языку использовать будет нельзя
0
258
17:00 21.08.2024
Более 37% автосервисов столкнулись с поддельными автозапчастями в 2024 году — исследование
0
280
16:32 21.08.2024
Евросоюзу необходима трудовая миграция для роста экономики — глава ЦБ Италии
0
334
16:12 21.08.2024
На Украине за 2,5 года осудили 26 священников УПЦ
0
326
16:00 21.08.2024
Мали контролируют почти всю территорию страны благодаря сотрудничеству с РФ — глава ВВС
0
321
15:32 21.08.2024
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тыс. военных
0
410
15:12 21.08.2024
Возможный запрет ЕС импорта рыбы из РФ убьет рыбопереработку в ФРГ — отраслевой союз
0
401

Возврат к списку