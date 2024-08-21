Власти Нидерландов: Утрехт больше не может справиться с притоком украинцев

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды находятся в кризисной ситуации с предоставлением убежища.Об этом заявила министр по вопросам миграции и предоставления убежища Марьолейн Фабер, чьи слова приводит газета De Telegraaf.

«Мы видим, что Утрехт больше не может справиться с притоком украинцев, — заметила министр. — Все забито. Проще говоря, в Нидерландах наблюдается кризис с предоставления убежища».

Ранее единый центр по приему украинских беженцев в Нидерландах, расположенный в Утрехте, закрылся из-за переполненности, и открыть его планируется только после того, как в стране появится больше мест для долгосрочного размещения беженцев. По данным телеканала NOS, некоторым соискателям убежища с Украины, обратившимся в центр после закрытия, порекомендовали искать убежище самостоятельно или направляться в другую страну.