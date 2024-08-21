В Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
23:00 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию РФ в Климовском районе Брянской области. Попытка пресечена, обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и контролируется оперштабом области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального оперативного штаба», — написал он.
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