23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию РФ в Климовском районе Брянской области. Попытка пресечена, обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и контролируется оперштабом области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального оперативного штаба», — написал он.