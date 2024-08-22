Силы ПВО за ночь сбили 28 БПЛА над шестью регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников за ночь над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 28 БПЛА самолетного типа. 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, 7 над Ростовской, 4 над Белгородской, 2 над Воронежской и по 1 над Брянской и Курской областями», — сообщили в ведомстве.