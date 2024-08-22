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Власти США готовят новые обыски в домах американцев, сотрудничающих со СМИ РФ — NYT

09:05 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти намерены провести новые обыски в домах граждан США, которые сотрудничают с российскими СМИ. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Министерство юстиции США начало «масштабное уголовное расследование», чтобы противостоять «операциям Кремля по оказанию влияния» на американское общество накануне президентских выборов в ноябре.

Газета напоминает, что в августе агенты Федерального бюро расследований (ФБР) уже провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, бывшего разведчика США Скотта Риттера, который регулярно критикует политику страны на Ближнем Востоке и ее действия в отношении Украины. Вскоре ожидаются новые обыски, не исключено и предъявление уголовных обвинений, отметили источники The New York Times.

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