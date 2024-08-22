Власти США готовят новые обыски в домах американцев, сотрудничающих со СМИ РФ — NYT
09:05 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти намерены провести новые обыски в домах граждан США, которые сотрудничают с российскими СМИ. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Они утверждают, что Министерство юстиции США начало «масштабное уголовное расследование», чтобы противостоять «операциям Кремля по оказанию влияния» на американское общество накануне президентских выборов в ноябре.
Газета напоминает, что в августе агенты Федерального бюро расследований (ФБР) уже провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, бывшего разведчика США Скотта Риттера, который регулярно критикует политику страны на Ближнем Востоке и ее действия в отношении Украины. Вскоре ожидаются новые обыски, не исключено и предъявление уголовных обвинений, отметили источники The New York Times.
НОВОСТИ
- 10:00 22.08.2024
- Ракетный эсминец США проходит через Тайваньский пролив
- 09:32 22.08.2024
- Израиль удвоил темпы сноса домов палестинцев на Западном берегу реки Иордан
- 09:20 22.08.2024
- В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов после атаки БПЛА на регион
- 09:00 22.08.2024
- Силы ПВО за ночь сбили 28 БПЛА над шестью регионами РФ
- 23:00 21.08.2024
- В Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
- 21:56 21.08.2024
- В общественном штабе ЕР обсудили подготовку к электронному голосованию на выборах в МГД
- 19:30 21.08.2024
- Власти Нидерландов: Утрехт больше не может справиться с притоком украинцев
- 18:55 21.08.2024
- В Иране закончено расследование причин крушения вертолета президента Раиси - СМИ
- 17:40 21.08.2024
- Аномально теплую погоду до середины сентября пообещали москвичам синоптики
- 17:22 21.08.2024
- Певица Ирина Дубцова встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать