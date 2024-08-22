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В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов после атаки БПЛА на регион

09:20 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения введены на прибытие и отправку рейсов в аэропорту Волгограда после атаки БПЛА на регион, часть рейсов задерживается. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

В ночь на четверг силы ПВО Министерства обороны отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар, жертв нет.

«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — добавила Голодова.

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