В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов после атаки БПЛА на регион
09:20 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничения введены на прибытие и отправку рейсов в аэропорту Волгограда после атаки БПЛА на регион, часть рейсов задерживается. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.
В ночь на четверг силы ПВО Министерства обороны отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар, жертв нет.
«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — добавила Голодова.
НОВОСТИ
- 10:00 22.08.2024
- Ракетный эсминец США проходит через Тайваньский пролив
- 09:32 22.08.2024
- Израиль удвоил темпы сноса домов палестинцев на Западном берегу реки Иордан
- 09:05 22.08.2024
- Власти США готовят новые обыски в домах американцев, сотрудничающих со СМИ РФ — NYT
- 09:00 22.08.2024
- Силы ПВО за ночь сбили 28 БПЛА над шестью регионами РФ
- 23:00 21.08.2024
- В Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
- 21:56 21.08.2024
- В общественном штабе ЕР обсудили подготовку к электронному голосованию на выборах в МГД
- 19:30 21.08.2024
- Власти Нидерландов: Утрехт больше не может справиться с притоком украинцев
- 18:55 21.08.2024
- В Иране закончено расследование причин крушения вертолета президента Раиси - СМИ
- 17:40 21.08.2024
- Аномально теплую погоду до середины сентября пообещали москвичам синоптики
- 17:22 21.08.2024
- Певица Ирина Дубцова встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать