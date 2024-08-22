Межэтажные перекрытия обрушились после взрыва газа в жилом доме в Прикамье — ГУ МЧС

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перекрытия между третьим и четвертым этажами жилого дома в Кизеле Пермского края обрушились после взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в четырехэтажном жилом доме произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и третьим этажами, загорания нет», — отмечается в сообщении.