В России увеличена компенсация на капремонт поврежденного жилья
11:20 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер министр России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее размер компенсации на проведение капитального ремонта жилья, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) природного или техногенного характера, а также в результате теракта, с 7 тыс. рублей до 9 тыс. рублей за 1 кв. метр. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кроме того, согласно документу, теперь эти выплаты смогут получить и те граждане, у которых есть доля в общей собственности на другое пригодное для проживания помещение. Она должна составлять менее 18 кв. метров на каждого члена семьи.
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